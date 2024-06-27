В «Бетисе» подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Виллиана Жозе

В «Бетисе» рассаказали о переговорах со «Спартаком». Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо отреагировал на информацию, что руководство «Спартака» намерено приобрести у севильского форварда Виллиана Жозе.
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