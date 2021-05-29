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Марадишвили высказался об изменениях в ЦСКА после прихода Олича

Марадишвили высказался об изменениях в ЦСКА после прихода Олича

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили ответил на вопрос, какие изменения произошли в команде после того, как Ивица Олич сменил Виктора Гончаренко на посту главного тренера.

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