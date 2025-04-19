Заноза
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Заноза

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Свежие комментарии

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Стервятники

Стервятники

На руках вороватых курских чиновников и ушлых бизнесменов — кровь мирных жителей Все мы помним, какой шок вызвало в России неожиданное вторжение боевиков ВСУ в Курскую область, где они начали беспощадно разрушать дома, убивать, грабить и насиловать местное население.

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Комментарии
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Нина Бусыгина
только так и неиначе !
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12 час.
Скиф Туран
Пригожин, ещё до своего рейда на Москву, предлагал свои услуги по созданию линии обороны Курской области, а подряд передали казнокрадам. Что это, если не диверсия?
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12 час.
Юрий Кушнарев
а когда будут отвечать за подбор таких &quot;кадров&quot; админ.президента да и сам президент? Откуда-то ведь вытащили этого Смирнова,и Путин его утвердил.
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2 час.
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