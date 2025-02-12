Полицейские в Бурятии проводят мероприятия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание! Мошенники!»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание! Мошенники!» заместитель начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Бурятия Степан Хабинов провел профилактическую лекцию в Байкальском многопрофильном колледже.
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