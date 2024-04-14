Иран впервые открыто атаковал территорию Израиля. На стороне последнего выступили силы коллективного Запада, испугавшиеся, что не смогут "позволить себе" ещё один конфликт.
Иран перешёл от слов к делу: что известно об атаке на Израиль и реакции в мире
Комментарии
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Eduard
Не верю!Я верю,что Израиль сам себя обстрелял,что бы был првод для нападения на Иран.Иран вчера реквизировал судно Израиля,так что им атаковать не зачем было!
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8 час.
Eduard
Коллективный Запад это "ОПГ",организованная преступность.На Западе,так хорошо живут,что мозги жиром заплыли и верят всему что им врут? Эти шоу уже сотый раз проводятся с провокациями.ЦРУ дажене пытается,что-то новое придумать!
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8 час.
Eduard
На Западе империализм проснулся,который характерен к воровству чужой территории,а там и чужие недра,та же нефть!
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8 час.
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