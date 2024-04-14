Иран перешёл от слов к делу: что известно об атаке на Израиль и реакции в мире

Eduard Не верю!Я верю,что Израиль сам себя обстрелял,что бы был првод для нападения на Иран.Иран вчера реквизировал судно Израиля,так что им атаковать не зачем было!

Eduard Коллективный Запад это "ОПГ",организованная преступность.На Западе,так хорошо живут,что мозги жиром заплыли и верят всему что им врут? Эти шоу уже сотый раз проводятся с провокациями.ЦРУ дажене пытается,что-то новое придумать!