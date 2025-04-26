Герасимов отметил роль бойцов КНДР в освобождении курского приграничья

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая российскому президенту Владимиру Путину о завершении разгрома ВСУ в Курской области от ВСУ, отметил роль северокорейских военнослужащих в освобождении приграничья.
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