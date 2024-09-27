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Царьград

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Отказали тормоза! В Ростовской области поезд из Петербурга протаранил грузовик на железнодорожном переезде

Отказали тормоза! В Ростовской области поезд из Петербурга протаранил грузовик на железнодорожном переезде

Водитель большегруза, когда понял, что не успевает проскочить переезд перед поездом, надавил на тормоза.

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