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Царьград

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Российские войска: контроль над 75% территорий ДНР и соседних регионов

Российские войска: контроль над 75% территорий ДНР и соседних регионов

Генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что российские войска контролируют 75% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а в ЛНР оставили под контролем ВСУ менее 1%.

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