«Никакие покаяния не помогут»: Для тех, кто поддерживает Украину, предлагают ввести новый спецстатус У предателей отнимут паспорта и закроют въезд в страну, пообещал Дмитрий Медведев Дмитрий Родионов На фото: председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.