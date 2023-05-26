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Пентагон изучал биоматериал украинских военных — Минобороны РФ

Пентагон изучал биоматериал украинских военных — Минобороны РФ

Американские военные исследовали кровь украинских военных на устойчивость к антибиотикам с 2014 года, заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 26 мая журналистам.

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