Американские военные исследовали кровь украинских военных на устойчивость к антибиотикам с 2014 года, заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов 26 мая журналистам.
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