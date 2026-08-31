«ЮТэйр» получила 5 млрд рублей чистого убытка по МСФО в первом полугодии

Выручка «ЮТэйр» за первое полугодие 2026 года выросла на 2,2% до 54,8 млрд рублей, несмотря на чистый убыток в размере 5 млрд рублей.
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