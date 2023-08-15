Трогательные истории преданной любви кошек

Майя Maja Когда-то прочитала рассказ в журнале о подвигах животных во время В.О.В. В частности кошки,которые в основном отвечали за уют и настроение солдат на кухнях и в лазаретах, но не только. Кошки "служили" на подводных лодках и в пунктах "Гражданской обороны", предупреждая о налетах авиации... Конечно, кошки во время войны и мышей ловили, спасая скудные партизанские запасы, но главное, они оказывали психологическую помощь бойцам. Даже те люди, которые обычно кошек нелюбили или были к ним равнодушны, к своим "партизанкам" относились трепетно. Подвиги кошек в Великой Отечественной войне увековечены в нескольких памятниках. Самые известные—коту Елисею и кошке Василисе за спасение Ленинграда от крыс и мышей. А в Великобритании во время второй мировой войны была даже учреждена специальная медаль «Мы тоже служим Родине» – она вручалась кошкам, спасшим наибольшее количество человеческих жизней.

Майя Maja Психотерапевтический эффект присутствия кошки заметили во многих армиях мира. Не даром эти животные часто «служат» на военных кораблях — чего стоит только знаменитый кот Саймон, матрос судна королевского британского флота «Аметист». Но кошки на войне полезны не только своим психотерапевтическим даром. Хорошую службу может сослужить и сверхчувствительность этих животных, позволяющая предсказывать авианалёт намного раньше, чем это возможно с помощью ПВО. Среди кошек Второй мировой войны в историю вошла лондонская Сэлли, которая не просто выказывала беспокойство перед началом налётов, а осознанно предупреждала своих хозяев. Когда Сэлли чувствовала приближение бомбёжки, то бежала к двери, где висел противогаз, и начинала бить по нему лапами, потом возвращалась к хозяйке и настойчиво тыкалась ей в руки. Сэлли предсказывала налёты так точно и так своевременно, что не только её хозяева, но и предупреждённые ими соседи успевали спрятаться в бомбоубежище.