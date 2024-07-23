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Царьград

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Авиакомпания «КрасАвиа» прекратила полеты из Перми в Уфу

Авиакомпания «КрасАвиа» прекратила полеты из Перми в Уфу

Последний вылет был совершен 20 июля.Авиакомпания «КрасАвиа» прекратила полеты из Перми в Уфу. Согласно данным онлайн-табло Большого Савино, последний вылет был совершен 20 июля.

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