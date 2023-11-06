Михаил Делягин: Главное сегодня – это первопричина нашего конфликта с Западом

ДП Дмитрий Пузанов Теперь о пенсиях. Если кто-то думает, что поднять пенсии - это очень просто, он неправ. У нас в России действует солидарная система пенсионного обеспечения. Это значит, что деньги на выплату пенсий появляются за счет отчислений, которые осуществляют работодатели в размере 22 % от заработной платы работников. И эти суммы включаются в себестоимость продукции и услуг. Этот процент складывался десятилетиями для достижения баланса между интересами пенсионеров, которые хотят повышения пенсий, работодателей, которые хотят уклониться от уплаты этих денег, и для этого выплачивают часть зарплаты сотрудникам наличными в конвертах, и уровнем себестоимости продукции и услуг. Казалось бы, что мешает поднять процент отчислений, например, до 30 %? Это нарушит баланс. Сразу возрастет себестоимость во ВСЕХ отраслях, что приведет к скачку инфляции. В то же время сразу вырастет доля "серых" зарплат, а это не только может снизить сумму пенсионных отчислений, но и однозначно снизит сумму НДФЛ. Вы можете сказать, что надо бороться против выплаты серых зарплат в конвертах. И могу Вас заверить, что государство борется против них уже 20 лет, и достаточно успешно. Но если нарушить баланс - окончательной победы в этой борьбе не видать еще много лет.

Игорь Максаков Как это не выполнило? А ставка Центробанка после как Путин подписал Указ сразу поскочила на 2% и стала сразу 15%? Это что, саботаж? ЦБ РФ И Минфин главные тормоза в развитии России!