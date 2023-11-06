Друзья: мы часто ссоримся именно потому, что упускаем главное. А тот, кто забывает о главном, как говорил еще Ленин, обрекает себя бесконечно запутываться в каждой мелочи – совсем как мы, занятые латанием самых разнообразных тришкиных кафтанов законодательства, хотя пришла зима и давно надо просто шить совершенно новый тулуп.
Михаил Делягин: Главное сегодня – это первопричина нашего конфликта с Западом
Комментарии
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ДП
Дмитрий Пузанов
Теперь о пенсиях. Если кто-то думает, что поднять пенсии - это очень просто, он неправ. У нас в России действует солидарная система пенсионного обеспечения. Это значит, что деньги на выплату пенсий появляются за счет отчислений, которые осуществляют работодатели в размере 22 % от заработной платы работников. И эти суммы включаются в себестоимость продукции и услуг. Этот процент складывался десятилетиями для достижения баланса между интересами пенсионеров, которые хотят повышения пенсий, работодателей, которые хотят уклониться от уплаты этих денег, и для этого выплачивают часть зарплаты сотрудникам наличными в конвертах, и уровнем себестоимости продукции и услуг. Казалось бы, что мешает поднять процент отчислений, например, до 30 %? Это нарушит баланс. Сразу возрастет себестоимость во ВСЕХ отраслях, что приведет к скачку инфляции. В то же время сразу вырастет доля "серых" зарплат, а это не только может снизить сумму пенсионных отчислений, но и однозначно снизит сумму НДФЛ. Вы можете сказать, что надо бороться против выплаты серых зарплат в конвертах. И могу Вас заверить, что государство борется против них уже 20 лет, и достаточно успешно. Но если нарушить баланс - окончательной победы в этой борьбе не видать еще много лет.
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58 мин.
Игорь Максаков
Как это не выполнило? А ставка Центробанка после как Путин подписал Указ сразу поскочила на 2% и стала сразу 15%? Это что, саботаж? ЦБ РФ И Минфин главные тормоза в развитии России!
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41 мин.
Игорь Максаков
Извините, но даже безграмотный матрос 20-х годов прошлого столетия выглядит в сравнении с вами кандидатом всех наук. Про какую инфляцию говорите? Из России за девять месяцев вывезли валюты на 260 млд долларов. Посчитайте сколько в рублях будет триллионов, и что какие-то несколько сот миллиардов рублей создадут инфляцию? Не смешно? А, если они попадут на руки, то что с ними будет, не понимаете, что будет? Так они в течении пяти дней вернутся опять государству в виде прибылей компаний, которые наше население обеспечивает пищей и энергией, а сейчас от десяти и выше процентов всех харчей гниют на полках магазинов и их списывают, а потом с целью компенсировать убытки увеличивают на оставшуюся часть продуктов цены. Да и все энергетические компании не будут иметь от населения должников. Это хоть соображаете, или по тем лекалам голова ваша думает, которые вам навязали экономическо-финансовые враги???
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32 мин.
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