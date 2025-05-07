Кого арестуют за получение пособий: суровое наказание для тех, кто решил поживиться за счет государства Ольга БезродняяГражданам положено от государства различные пособия, однако некоторые неправомерно претендуют на эти выплаты, и это может повлечь арест или штраф.
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