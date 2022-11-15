Экс-игрок ЦСКА Масалитин о борьбе за медали в чемпионате России: все может быть

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением, можно ли после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) назвать столичный "Спартак" главным претендентом на второе место в чемпионате России по итогам всего сезона.
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением, можно ли после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) назвать столичный "Спартак" главным претендентом на второе место в чемпионате России по итогам всего сезона.
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