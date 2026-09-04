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Царьград

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Керсти Эллсопп получила травму в день рождения и попала в больницу

Керсти Эллсопп получила травму в день рождения и попала в больницу

Британская телеведущая Керсти Эллсопп упала на пляже в Девоне в свой день рождения. Её доставили в больницу на вертолете, где провели операцию на ноге.

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