В Калуге отметили Всероссийский день ходьбы

В минувшую субботу в Калуге вопреки погоде отметили Всероссийский день ходьбы. 5 октября в Центральном парке культуры и отдыха провели популярный активный праздник в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".
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