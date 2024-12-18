Глава комиссии Госсовета раскритиковал цены на авиабилеты для семей с детьми

Авиакомпании, не желая предоставлять скидки для детей, используют различные уловки.В России стоимость авиабилетов не соответствует принципу "семейноцентричности", поскольку авиакомпании не предоставляют скидки на билеты для детей, используя различные уловки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии