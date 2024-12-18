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Глава комиссии Госсовета раскритиковал цены на авиабилеты для семей с детьми

Глава комиссии Госсовета раскритиковал цены на авиабилеты для семей с детьми

Авиакомпании, не желая предоставлять скидки для детей, используют различные уловки.В России стоимость авиабилетов не соответствует принципу "семейноцентричности", поскольку авиакомпании не предоставляют скидки на билеты для детей, используя различные уловки.

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