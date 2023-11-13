"Правосудие рассудило - не удивляйтесь, что последствия будут", - суд отпустил оскорбившего верующих и напавшего на полицейских

"Их (полицейских), что, сейчас не учат рукопашному бою?" = Зачем ! Руководство полицаев приходят РУБИТЬ БАБЛА (а не служить стране-народу) , а рядовые живут и функционируют по приказам и инструкциям начальства - обслуживают бизнесменов полицаев ! Они законов РФ даже не знают ... ! И спрашивается - зачем козе баян ?

вп

валентина пожиленко

Проблемы всей нынешней властно-политической элиты – ее несостоятельность в управлении руководимыми странами. Завластвовались они и удалили народы от участия в устройстве жизни, что и стало причиной всех невзгод и страданий. К тому же, властные чиновники заигрались во властно-политические игры. Они скучают, праздность утомляет, раздражает их, и они не знают, для чего живут, и это доводит их до неадекватности мышления и они творят в стране беспредел и беззаконие, принимая соответствующие законы и решения. Им «наверху», отчитываться особо нет перед кем, и бояться, в принципе некого, а потому они, одурев от всемогущества, уверовали в свою безнаказанность.