Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Правосудие рассудило - не удивляйтесь, что последствия будут", - суд отпустил оскорбившего верующих и напавшего на полицейских

"Правосудие рассудило - не удивляйтесь, что последствия будут", - суд отпустил оскорбившего верующих и напавшего на полицейских

Politiki.net Своими руками открываем двери - беспределу, а после сетуем на вакханалию и бесчинства чинимые гостями нашей родины.

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Комментарии
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Малик Гумеров
Пипец !!!    А ПРИ ДРУГОМ ?   СТРАНЫ НЕ СТАНЕТ ???                               Поставь типа Медведева =  через 5 лет  Россия   останется в пределах Московской области !
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1 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Их (полицейских), что, сейчас не учат рукопашному бою?&quot; = Зачем !   Руководство полицаев   приходят  РУБИТЬ БАБЛА  (а не служить стране-народу) ,  а  рядовые   живут и функционируют по приказам и инструкциям начальства - обслуживают бизнесменов полицаев !    Они  законов РФ даже не знают ... !    И спрашивается - зачем козе баян ?
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1 час.
вп
валентина пожиленко
Проблемы всей нынешней властно-политической элиты – ее несостоятельность в управлении руководимыми странами. Завластвовались они и удалили народы от участия в устройстве жизни, что и стало причиной всех невзгод и страданий. К тому же, властные чиновники заигрались во властно-политические игры.  Они скучают, праздность утомляет, раздражает их, и они не знают, для чего живут, и это доводит их до неадекватности мышления и они творят в стране беспредел и беззаконие, принимая соответствующие законы и решения. Им  «наверху», отчитываться особо нет перед кем, и бояться, в принципе некого, а потому они, одурев от всемогущества,  уверовали в свою безнаказанность.
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51 мин.

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