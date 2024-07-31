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Лабрадор-ретривер: описание, характер, цена. Как правильно ухаживать за собаками этой породы?

Лабрадор-ретривер: описание, характер, цена. Как правильно ухаживать за собаками этой породы?

Лабрадоры-ретриверы входят в топ-10 самых любимых пород собак у россиян. Животные хорошо ладят с детьми, служат поводырями для слепых и даже собаками-терапевтами, оказывая поддержку пациентам в больницах.

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