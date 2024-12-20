Мазут может достичь Крымского моста, заявил эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Мазут продолжает вытекать из затонувшего в Черном море танкера, направление его распространения сменилось на северное, в ближайшие дни загрязнение достигнет Крымского моста, сказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РА.
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