Мазут может достичь Крымского моста, заявил эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Мазут продолжает вытекать из затонувшего в Черном море танкера, направление его распространения сменилось на северное, в ближайшие дни загрязнение достигнет Крымского моста, сказал РИА Новости старший научный сотрудник, заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РА.