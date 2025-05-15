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Спички - не игрушка

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Противники России устраивают из Стамбула «цирк с конями»: что ждать от переговоров с Киевом

Противники России устраивают из Стамбула «цирк с конями»: что ждать от переговоров с Киевом

KP.RU:Комсомольская правда Анатолий ЖДАНОВ Российская делегация 15 мая в Стамбуле будет ждать представителей Украины для обсуждения ситуации в зоне конфликта и вокруг нее, состав делегации будет объявлен тогда, когда посчитает нужным российский лидер — сообщили накануне в Кремле.

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