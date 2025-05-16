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Не только о футболе

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  • КУАТ
    Л1.3-10.000, С1.нет-5000, 0:2, Кордоба                                                        Л2.2-5000, С2.да-2000, ...ТОТО. РПЛ - 2024/...
  • Лена Мисько
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«Спартак» вылетел из Кубка от «Ростова», Станкович психанул и удалился, Овечкин вылетел из плей-офф, «Барса» стала чемпионом, «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» и другие новости

«Спартак» вылетел из Кубка от «Ростова», Станкович психанул и удалился, Овечкин вылетел из плей-офф, «Барса» стала чемпионом, «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) и не попал в Фонбет Суперфинал Кубка России. У Максименко автогол, Угальде и Умярова удалили, также красную за излишнюю экспрессию получил тренер красно-бенлых Деян Станкович.

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Комментарии
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Алексей Патрикеев
Жалко букмекеров Фонбет - не такой финал они хотели. Зенит-спартак - вот это был бы топ-матч.
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10 час.
Алексей Патрикеев
В редкий раз согласен.
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10 час.
КУАТ
Ждал от этого матча другого результата.
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7 час.
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