«Спартак» вылетел из Кубка от «Ростова», Станкович психанул и удалился, Овечкин вылетел из плей-офф, «Барса» стала чемпионом, «Локомотив» сравнял счет в серии с «Трактором» и другие новости

1. «Спартак» проиграл «Ростову» (1:2) и не попал в Фонбет Суперфинал Кубка России. У Максименко автогол, Угальде и Умярова удалили, также красную за излишнюю экспрессию получил тренер красно-бенлых Деян Станкович.
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