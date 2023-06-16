Вечерний Новосибирск

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Стало известно о гибели добровольца ЧВК «Вагнер» Руслана Шибзухова из Маслянинского района

Стало известно о гибели добровольца ЧВК «Вагнер» Руслана Шибзухова из Маслянинского района

Геройски погиб в бою житель Маслянинского района Новосибирской области Руслан Шибзухов. В последний путь добровольца на СВО проводили на малой родине 3 июня, но подробности о солдате издание «Маслянинский льновод» сообщило две недели спустя.

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