Стало известно о гибели добровольца ЧВК «Вагнер» Руслана Шибзухова из Маслянинского района

Геройски погиб в бою житель Маслянинского района Новосибирской области Руслан Шибзухов. В последний путь добровольца на СВО проводили на малой родине 3 июня, но подробности о солдате издание «Маслянинский льновод» сообщило две недели спустя.
Геройски погиб в бою житель Маслянинского района Новосибирской области Руслан Шибзухов. В последний путь добровольца на СВО проводили на малой родине 3 июня, но подробности о солдате издание «Маслянинский льновод» сообщило две недели спустя.
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