Что украл — то твоё. Конфисковать найденные у украинских коррупционеров деньги нельзя — законы не позволяют

После громких статей и телерепортажей о найденных в квартирах украинских чиновников из ТЦК, медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), прокуратуры, полиции и других организаций миллионов в валюте, «заработанных» в результате коррупции и воровства, внезапно оказалось, что им грозит лишь наказание за.