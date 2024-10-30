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Наши победы не знают предела — Селидово официально взято под контроль ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 30 октября 2024 года

Наши победы не знают предела — Селидово официально взято под контроль ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 30 октября 2024 года

Наши победы не знают предела — Селидово официально взято под контроль ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 30 октября 2024 года Юлия СоколоваМинистр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, отличившихся в освобождении города Селидово, расположенного на покровском направлении ДНР.

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Комментарии
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СК
Сергей Калинкин
украинские военные подрывают не собственные города от отчаяния, они подрывают мирные города ЛНР , ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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6 час.

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