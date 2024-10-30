Наши победы не знают предела — Селидово официально взято под контроль ВС РФ: Карта специальной военной операции на Украине на 30 октября 2024 года Юлия СоколоваМинистр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, отличившихся в освобождении города Селидово, расположенного на покровском направлении ДНР.