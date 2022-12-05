Названы продукты, стоимость которых может измениться до Нового года

Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что снижение цен к Новому году может быть в сегменте сезонных летних овощей, в остальных же категориях товаров цены «остались на месте» или «немного подорожали», сообщает PRIMPRESS.
Доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников рассказал, что снижение цен к Новому году может быть в сегменте сезонных летних овощей, в остальных же категориях товаров цены «остались на месте» или «немного подорожали», сообщает PRIMPRESS.
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