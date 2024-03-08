Сколько банковских карт необходимо современному человеку — советует эксперт

Количество банковских карт, которыми пользуется современный человек, может исчисляться десятками. Вместе с тем такой набор едва ли можно назвать оптимальным для среднестатистического человека, полагает аналитик Банки.
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