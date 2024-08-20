Школу в ЖК «Заречье Парк» в Одинцове откроют в сентябре

Школу на 600 мест построили в жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцове. Она заработает 2 сентября. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания превысила 10 тысяч квадратных метров, оно состоит из нескольких блоков разной этажности.