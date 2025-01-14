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CNN: Байден попробует еще раз убедить Евросоюз изъять активы РФ

CNN: Байден попробует еще раз убедить Евросоюз изъять активы РФ

Президент США Джо Байден до истечения срока своих полномочий хочет еще раз попробовать убедить Евросоюз изъять замороженные активы ЦБ РФ, таким способом он надеется усилить позиции стран Запада на потенциальных переговорах с Россией по Украине.

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