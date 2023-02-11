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Джимми Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой за 0,3 секунды до сирены

Джимми Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой за 0,3 секунды до сирены

Лидер «Майами» Джимми Батлер стал автором победного попадания в матче с «Хьюстоном» (97:95). Батлер исполнил победный данк после ввода мяча из-за боковой Гейбом Винсентом, когда до сирены оставалось 0,7 секунды.

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