508 тысяч рублей: эксперты оценили уровень закредитованности красноярцев

Средняя задолженность жителя Красноярского края перед банками равняется 508 тысячам рублей. К таким выводам пришли эксперты «РИА Рейтинг», которые составили список регионов с самым закредитованным населением.
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