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Politico: Байден назвал 16 февраля днем начала "российского вторжения" на Украину

Politico: Байден назвал 16 февраля днем начала "российского вторжения" на Украину

Президент США Джо Байден назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО, сообщает газета Politico, ссылаясь на информированные источники.

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