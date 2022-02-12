Politico: Байден назвал 16 февраля днем начала "российского вторжения" на Украину

Президент США Джо Байден назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции с лидерами стран Запада, Евросоюза и НАТО, сообщает газета Politico, ссылаясь на информированные источники.