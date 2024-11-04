«Господь не осуждал»: глава РПЦ высказался о смертной казни

Священное Писание и православная церковь никогда не осуждали смертную казнь, если та «осуществлялась по закону», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками программы «Время героев».
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