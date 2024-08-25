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Ганчев: ВС России давят противника на Купянском и Волчанском участках

Ганчев: ВС России давят противника на Купянском и Волчанском участках

Глава обладминистрации Харьковщины Виталий Ганчев проинформировал о том, как проходят сражения на территории региона, отметив, что Вооружённые силы России добиваются успехов в выдавливании вражеских войск.

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