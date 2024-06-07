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Захарова: Украина после одобрения США атаковала Белгород с помощью HIMARS

Захарова: Украина после одобрения США атаковала Белгород с помощью HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России атаковали жилые кварталы Белгорода американскими реактивными системами залпового огня HIMARS.

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