Вооруженные силы Украины (ВСУ) через несколько часов после разрешения госсекретаря США Энтони Блинкена на удары по территории России атаковали жилые кварталы Белгорода американскими реактивными системами залпового огня HIMARS.
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