«Зенит» снова 1-й в РПЛ, фиаско «Челси», победа «Барсы», «ПСЖ» и «Бавария» забили по 7 голов, Чорич победил Циципаса и другие новости утра

Доброе утро! Новая неделя начинается не с кофе, а с утреннего дайджеста ☀️ 1. В 6-м туре чемпионата России «Зенит» в самом конце дожал «Торпедо» (2:0) и возглавил таблицу, обойдя «Спартак».
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