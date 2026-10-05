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Регионы России

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Минобороны России содействует расследованию дела главы парка «Патриот» Васильева по обвинению во взяточничестве

Минобороны России содействует расследованию дела главы парка «Патриот» Васильева по обвинению во взяточничестве

Министерство обороны Российской Федерации оказывает полное содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела в отношении генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

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