Минобороны России содействует расследованию дела главы парка «Патриот» Васильева по обвинению во взяточничестве

Министерство обороны Российской Федерации оказывает полное содействие военно-следственным органам в расследовании уголовного дела в отношении генерального директора парка «Патриот» Игоря Васильева, задержанного по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
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