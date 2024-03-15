Зарубин: разведка узнала о попытках ВСУ прорвать границы РФ за две недели

Журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.
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