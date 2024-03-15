Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Мутный тип, надо бы его проверить по полной."КП": в Воронеже ...
  • Дмитрий Шершов
    не верою!Кабмин РФ предлож...
  • Валентин Поляков
    Надеюсь, террористку жёстко задержали, пару рёбер ей поломали и синяками испортили личико! А то вчера показали, как л...На Урале студентк...

Зарубин: разведка узнала о попытках ВСУ прорвать границы РФ за две недели

Зарубин: разведка узнала о попытках ВСУ прорвать границы РФ за две недели

Журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх