Зарубин: разведка узнала о попытках ВСУ прорвать границы РФ за две недели

Журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, что президент России Владимир Путин заранее узнал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу РФ в Белгородской и Курской областях.