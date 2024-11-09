РФС отстранил Владислава Безбородова от судейства до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила Владислава Безбородова от судейства в матчах Мир — Российской премьер-лиги и других соревнований связанных с организацией до конца сезона-2024/25, оповещает представительство РФС.