РФС отстранил Владислава Безбородова от судейства до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) отстранила Владислава Безбородова от судейства в матчах Мир — Российской премьер-лиги и других соревнований связанных с организацией до конца сезона-2024/25, оповещает представительство РФС.
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