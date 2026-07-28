Чуланов: в России на 30% снизилась заболеваемость острыми вирусными гепатитами

В России зафиксировали общую тенденцию снижения заболеваемости острыми вирусными гепатитами. В прошлом году зарегистрировали почти на 30% меньше случаев, чем в 2024 году, рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.