Визажист Заева: плотные цветные корректоры помогут замаскировать дефекты кожи

Визажист Анжелика Заева рассказала, как замаскировать любые несовершенства кожи. Перед использованием декоративной косметики необходимо обратиться к уходовым средствам, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».
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