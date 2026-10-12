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Контрафронт

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Иран: Полиция и боевики вступили в вооруженные столкновения после того, как ранним утром вооруженные...

Иран: Полиция и боевики вступили в вооруженные столкновения после того, как ранним утром вооруженные нападавшие напали на полицейский пост Мортан в районе Паруд округа Раск, провинция Систан и Белуджистан.

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