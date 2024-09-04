Арман Дюплантис победил Карстена Вархольма в забеге на 100 м

Забег состоялся в швейцарском Цюрихе за день до начала этапа Бриллиантовой лиги. Швед Арман Дюплантис преодолел дистанцию за 10,37 секунды, опередив норвежца Карстена Вархольма на 0,10 секунды.
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