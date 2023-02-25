Парламентская газета

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Эксперт рассказал об обеспечении продовольственной безопасности в КНР

Эксперт рассказал об обеспечении продовольственной безопасности в КНР

Огромное население Китая и несопоставимый с ним объем пахотных земель вынуждают китайское правительство с особым вниманием относиться к развитию сельского хозяйства, тем более, что от агросектора зависит продовольственная безопасность страны.

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