Эксперт рассказал об обеспечении продовольственной безопасности в КНР

Огромное население Китая и несопоставимый с ним объем пахотных земель вынуждают китайское правительство с особым вниманием относиться к развитию сельского хозяйства, тем более, что от агросектора зависит продовольственная безопасность страны.
Огромное население Китая и несопоставимый с ним объем пахотных земель вынуждают китайское правительство с особым вниманием относиться к развитию сельского хозяйства, тем более, что от агросектора зависит продовольственная безопасность страны.
Свежие комментарии