ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Ага,заменить пиндосов на китайцев,очень выгодное предложениеПочему Китай зове...
  • анатолий панов
    То есть термин "многополярный мир" просто словоблудие.Почему Китай зове...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    читаю и балдею, что кто то верит в эту ПИСАнину!! ещё и обсуждение затеяли с руганью, писец полный, белый и пушистый!!Как же так, Витя?

Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром

Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Наталья
Нашим либералам китай не интересен: там нет их недвижимости и денег....а если и переведут деньги туда, там спросят откуда, потому как с зарплатой их не вяжутся
Ответить
3 час.
ап
анатолий панов
То есть термин &quot;многополярный мир&quot; просто словоблудие.
Ответить
2 час.
Nikolia Vovchenko
Ага,заменить пиндосов на китайцев,очень выгодное предложение
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх