Китай предлагает России совместно «направлять реформу глобального управления в правильное русло». Это официальное заявление Си Цзиньпина сложно понять иначе, как прямой сигнал о возможности взаимного создания правил игры для всего остального мира.
Почему Китай зовет Россию вместе управлять миром
Комментарии
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Н
Наталья
Нашим либералам китай не интересен: там нет их недвижимости и денег....а если и переведут деньги туда, там спросят откуда, потому как с зарплатой их не вяжутся
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3 час.
ап
анатолий панов
То есть термин "многополярный мир" просто словоблудие.
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2 час.
Nikolia Vovchenko
Ага,заменить пиндосов на китайцев,очень выгодное предложение
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1 час.
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