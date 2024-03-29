Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Поездки пассажиров станут еще комфортнее В Москве продолжается реконструкция станций метрополитена. В число объектов, отвечающих современным стандартам, войдет вокзал «Щербинка» второй линии Московских центральных диаметров.
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