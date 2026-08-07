Зеленский проиграл бы во втором туре Федорову, Буданову* и Залужному — опрос СОЦИС

Зеленский проиграл бы во втором туре выборов бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, послу в Великобритании и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, главе своего офиса Кириллу Буданову*, свидетельствуют данные социологического исследования центра СОЦИС.
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