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Аргументы недели

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Зеленский проиграл бы во втором туре Федорову, Буданову* и Залужному — опрос СОЦИС

Зеленский проиграл бы во втором туре Федорову, Буданову* и Залужному — опрос СОЦИС

Зеленский проиграл бы во втором туре выборов бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, послу в Великобритании и экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, главе своего офиса Кириллу Буданову*, свидетельствуют данные социологического исследования центра СОЦИС.

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