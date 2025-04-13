Российские военные FPV-дронами уничтожили технику ВСУ в курском приграничье

РИА Новости/Евгений Биятов Российские военные расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье, сообщили в Минобороны России.
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